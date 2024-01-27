台開放兩岸春節包機 航空業界未提出申請

【本報綜合報道】因應春節返鄉旅運需求，台灣交通部民航局日前宣布開放兩岸13個客運包機航點，惟至今未有航空業者提出包機申請。台灣海基會副秘書長蔡孟君周四表示，包機有其市場機制考慮，海基會尊重航空公司的處理。

包括13航點 交通部稱政策持續 台交通部本月8日宣布瀋陽、無錫、海口、長沙等兩岸客運包機航點，開放春節前後各10日可飛航包機，航空公司業者當日起可申請，但至今未接獲申請。交通部次長陳彥伯周四表示，包機政策仍會持續執行，至於是否需要包機則交由業者自行評估。蔡孟君同日在背景說明會上表示，目前沒台商向海基會針對包機反映問題，若有相關議題，海基會會盡快向上反映，讓政府來指導參考。

台滯陸民眾求助個案增更複雜 隨着疫情趨緩，去年滯陸台灣民眾求助個案增加。海基會去年協助處理102宗相關個案，較前年83宗增加19宗，增幅22.9%，複雜度也同步提升。蔡孟君指出，大陸投資環境惡化，很多台商經商失利或年事已高，因經濟困頓遂向海基會或台商協會求助，是該類個案增加的主因。求助個案還包括罹患重病等狀況，致無力負擔醫藥費。