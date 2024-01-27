內地氣溫回升 北方乾燥華南降雨

【本報綜合報道】中央氣象台預計，內地降雨天氣昨日仍集中於西南一帶，其他大部分地區以晴朗為主，自晚間起南方降水將向東擴展，並逐漸波及江南和華南。本月底前，南北方多地氣溫將持續回升，轉為較常年同期偏高的狀態。

氣象專家指，昨日降雨地區不多，大多出現在西南一帶，其中貴州及雲南局部地區或出現凍雨，部分地區更有雨夾雪，隨降雨逐漸向東擴展，南方新一輪大範圍降雨過程將上線。預計江南、華南下周一降雨將明顯增強，北方未來3天則以晴朗乾燥天氣為主，下周三前後降雪則增加。

多地氣溫將比同期高 據預測，未來一周南北方多地氣溫將逐漸升至較常年同期偏高，下周二至三華北至江南、華南等地氣溫將達近期高點，最高氣溫10℃線將向北推進至黃淮西部，江南南部至華南最高氣溫可達15℃以上，部分地區或重返20℃。其中，浙江杭州下周二最高氣溫料達15℃，相當於當地常年3月中旬甚至下旬水平；福建福州下周三最高氣溫料達24℃，比常年同期偏高10℃左右。