鐵路票搶手 日售逾1893萬張創新高

【本報綜合報道】中國鐵路12306網站周四起開始發售下月8日、亦即是農曆年廿九的車票。國鐵集團發布數據顯示，鐵路網絡售票平台周二的車票發售量，創出今年春運售票以來的單日新高，標誌着節前售票高峰已到。

春運票累計賣出1.9億張 統計顯示，內地鐵路周二共發售1,893.7萬張車票，鐵路12306單日最高訪問量達629.2億次。自本月12日鐵路春運售票啟動以來，已累計發售1.9億張火車票，其中春運期間車票有6,108萬張，同比增長159%。此輪售票高峰預計持續到昨日。

國鐵集團客運部負責人稱，2024年鐵路春運是疫情平穩後第一個常態化春運，旅客購票出行需求旺盛。從目前預售情況看，2月3日至6日，從深圳前往貴陽、南寧、武漢、重慶，廣州至重慶、貴陽、武漢，以及北京至哈爾濱等方向的車票較為緊張。春運期間旅客出行相對集中，部分地區和時段運能較為緊張，尤其在一些熱門方向的線路上，始發、終到時刻點好、全程旅行時間較短的列車，更受旅客青睞，車票更為搶手。