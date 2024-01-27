春運開始 40天料達90億出行人次

民航加密班次 跨省自駕遊成主流 內地昨日開始為期40天的春運，旅客即日可購買農曆年三十晚當日的火車票。距離春節雖然還有15天，但長三角地區前往雲南、貴州、四川、重慶等方向的客流已明顯增加。據交通運輸部預計，今年春運約有90億人次出行，料創歷史新高。

今年春運，民航客運量迎來大幅增長，中國民航局預計民航客運量將達8,000萬人次。春運期間，東方航空計劃投入783架客運飛機，總飛行小時預計超33萬小時，旗下4架C919國產大飛機將首次執飛京滬、滬蓉春運航班。中國國家航空春運期間亦將加大航班密度，計劃安排航班約6.7萬班次，日均1,693班次，較2019年增加32%，較去年增長40.6%。北京首都機場預計，今年春運旅客量將較去年增長逾60%，其中節前客流高峰為2月8日年廿九，全日進出港旅客量逾20萬人次。春運期間，首都機場將運送旅客720萬人次，日均18萬人次。

長三角往雲貴方向飆升 本月上旬，長三角前往雲貴方向的日均客流約1.4萬人次，但進入春運後已攀升至3萬人次以上。長三角鐵路春運預計將發送旅客8,900萬人次，日均發送旅客222.5萬人次，較2019年同期增長18.7%，創歷史新高。另外，私家車從2月9日除夕凌晨零時至2月17日正月初八24時的9日內，可免費行駛高速公路。交通部門預計，今年春運自駕出行的客流約有72億人次，將出現超大流量、跨省出行、自駕出行成為絕對主體、持續時間會比較長、高峰時段路網承壓較重等現象。

火車客遺失拿錯行李大增 隨着火車站客流量上升，旅客遺失或拿錯行李情況遞增。北京鐵路公安局石家莊鐵路警方近日為多名旅客找回裝有貴重物品的行李；雄安站日前有乘客落車時發現與另一乘客調亂行李篋，同日經民警協助換回。上周六霸州西站有旅客報稱遺失新買價值8,000元人民幣（約8,800港元）的手機，後來被發現從車廂和站台間縫隙掉落路軌旁。警方建議旅客出行前在行李上做個人小標識，將零散物品「化零為整」，有助避免遺失或拿錯。本報綜合報道