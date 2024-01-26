短吻鱷鼻露冰面 求生力強

美國正經歷嚴寒，德州一間野生動物救援中心近日分享一則影片，顯示一條短吻鱷整個身體浸在結冰的池塘裏，只露出鼻孔在水面呼吸，不少網民看後紛紛驚嘆鱷魚的生存能力。鱷魚在極度嚴寒下會進入冬眠狀態，牠們會將鼻子露出水面，確保在水面結凍時仍能呼吸，心臟則每分鐘跳動3下，冰層融化後會再次活動。