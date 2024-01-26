開發X射線偏振成像探測儀 團隊獲獎

【本報綜合報道】美國天文學會（AAS）高能天體物理分會近日將2024年度布魯諾‧羅西獎（Bruno Rossi Prize）授予開發X射線偏振成像探測器（IXPE）的團隊，表彰他們以創新的測量方式，增進人類對高能天文物理的理解。

獲獎人員包括美國太空總署（NASA）退休天文物理學家魏斯科普夫（Martin Weisskopf）及意大利太空總署首席研究員索菲塔（Paolo Soffitta）。魏斯科普夫表示，很榮幸能與索菲塔和整個IXPE團隊分享這個獎項。索菲塔則稱，IXPE展示了30多年來研究人員所追求的想法如何轉化為成功的任務。與魏斯科普夫一起代表這麼多人獲獎令人難以置信，研究人員的專業知識和熱情使天體物理學的突破成為可能。

曾觀測多個超新星殘骸 IXPE於2021年12月9日發射，由NASA、意大利太空總署以及全球逾10個國家的合作夥伴開發。它在約547公里的高空圍繞地球運行，獨特之處在於能夠偵測到X射線的偏振，曾觀測SN 1006等超新星殘骸。