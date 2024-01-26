法國客遊美公園 挖出逾7卡棕鑽

近日一名法國遊客在美國阿肯色州鑽石坑州立公園探索，意外找到一顆7.46卡棕色鑽石，他在驚喜之餘，決定以未婚妻名字把鑽石命名為「卡里納（Carine）鑽石」，並計劃把鑽石切割成兩份，分別贈送給未婚妻和愛女。園方透露，這是公園自2020年以來發現到的最大顆鑽石，也是自1972年開園以來發現的第8大鑽石。

美媒前日報道，來自巴黎的納瓦斯（Julien Navas）本月早前到美國旅行，聽聞鑽石坑州立公園因其獨特的地質而內蘊藏豐富的鑽石後，便相當感興趣，於本月11日租借基本工具，上午9時左右開始在公園濕漉漉的土地挖掘。經公園鑽石探索中心驗證，他發現的其中一顆深朱古力棕色大理石狀物體是鑽石，其大小與軟糖相若，相信是前幾天的滂沱大雨沖刷土壤，令鑽石露於地表。

平均每日有遊客發現鑽石 自從數十年前出土第一顆鑽石以來，鑽石坑州立公園已挖出超過7.5萬顆鑽石，平均每天都有遊客發現一至兩顆鑽石。納瓦斯表示，自己發現鑽石時非常高興，唯一想到的就是將喜訊告訴未婚妻。他形容公園是一個神奇的地方，待女兒長大後，也要帶她來探尋鑽石蹤迹。公園解說員里普（Sarah Reap）感嘆，能夠看到首次來公園的遊客發現鑽石，總是讓人興奮不已，尤其是像這樣一顆大鑽石。本報綜合報道