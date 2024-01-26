甩門事故 美拒波音部分機擴產 允737 MAX 9經查後復飛

波音不得擴大生產737 MAX 9。

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機月初在空中「甩門」後，美國聯邦航空局（FAA）勒令同型號飛機停飛。經審查，FAA前天通知波音不會批准擴大生產737 MAX系列客機，同時准許171架停飛737 MAX 9完成徹底檢查及維護程序後重投服務，鋪平本周復飛道路。

FAA前天在聲明重申，甩門事故絕不可再次發生，因此採取額外行動，確保所有飛機安全。由於局方正調查甩門事故，以及正監督波音及其供應商，因此未來不會批准波音擴大生產737 MAX系列客機，包括出事737 MAX 9。

客機門塞須符原始設計 經過40次檢查停飛客機之後，FAA批准一系列檢查及維護指令，同時召集一個由多名安全專家組成委員會，負責審查及批准檢查及維護過程。FAA特別提到，當完成檢查流程之後，每架停飛737 MAX 9門塞須要符合原始設計，否則不獲復飛。

FAA局長惠特克（Michael Whitaker）強調，團隊經過數周資訊收集，完成詳盡強化審查，有信心進入檢查及維護階段。他指除非波音能夠解決審查中發現質量控制問題，否則FAA不會容許擴大生產或增加737 MAX系列客機生產線要求。

相隔不久，波音亦在聲明提到將繼續以透明方式與FAA全面合作，並遵循指示，加強公司旗下飛機安全及品質。此外，波音將與航空公司密切合作，幫助對方完成所需檢查流程，使737 MAX 9安全復飛。阿拉斯加航空昨天亦提及正準備檢查旗下737 MAX 9，預料最快今天安排首批同型號客機重投服務；聯合航空亦計劃下周日復飛旗下737 MAX 9。

意外成因仍待NTSB調查 針對甩門事故成因，美國全國運輸安全委員會（NTSB）仍在調查，調查人員正前往波音位於華盛頓州倫頓廠房，除了審視與生產飛機有關文件，亦會建立一條時間線，還原生產門塞直至艙門飛脫過程。本報綜合報道

美國全國運輸安全委員會調查阿拉斯加航空737 MAX 9的甩門事件。 阿拉斯加航空737 MAX 9早前發生甩門事件。