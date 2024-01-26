朝試射新型巡航導彈 或改良性能

北韓導彈總局稱，試射是武器系統更新過程一環，亦是總局及所屬國防科學研究所的例行活動。導彈總局沒有提及發射地點、導彈飛行高度及軌迹等。韓軍推測，火箭矢-3-31由遠端戰略巡航導彈箭矢1、箭矢2改良而來。火箭矢-3-31外形近似箭矢1，最大射程可能有2,000公里，或能攜帶戰術核彈頭。由於導彈在飛行末段從雷達消失，韓軍懷疑北韓可能測試戰術核彈頭空中引爆。聯合國安理會對朝制裁決議並未覆蓋巡航導彈，它可低空飛行較難攔截，構成相當大威脅。