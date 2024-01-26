朝試射新型巡航導彈 或改良性能
【本報綜合報道】朝中社昨日報道，北韓導彈總局周三首次試射正在研發的新型戰略巡航導彈火箭矢-3-31。南韓聯合參謀本部公報室室長李誠俊表示，北韓可能為了改良巡航導彈性能而試射。
北韓導彈總局稱，試射是武器系統更新過程一環，亦是總局及所屬國防科學研究所的例行活動。導彈總局沒有提及發射地點、導彈飛行高度及軌迹等。韓軍推測，火箭矢-3-31由遠端戰略巡航導彈箭矢1、箭矢2改良而來。火箭矢-3-31外形近似箭矢1，最大射程可能有2,000公里，或能攜帶戰術核彈頭。由於導彈在飛行末段從雷達消失，韓軍懷疑北韓可能測試戰術核彈頭空中引爆。聯合國安理會對朝制裁決議並未覆蓋巡航導彈，它可低空飛行較難攔截，構成相當大威脅。
金正恩要求振興地方經濟
北韓勞動黨第八屆中央委員會第十九次政治局擴大會議周二至周三召開，領袖金正恩在會上強烈要求振興地方經濟。金正恩還簽了一份命令書，指示每道每年在道內的兩個郡建設地方工業工廠，並且需要為此制訂調動人民軍的計劃。
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