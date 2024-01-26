土耳其國會准瑞典入北約 美售F16

【本報綜合報道】英媒引述消息報道，土耳其國會周二批准瑞典加入北約的申請後，美國總統拜登周三致函國會議員，稱計劃在土耳其完成瑞典加入北約的流程後，啟動向土耳其出售F16戰機的正式通知流程，敦促國會屆時不要拖延批准。

總值1560億元 消息指，拜登致函美國參議院、眾議院外交事務委員會共和黨和民主黨高級成員，敦促國會毫不拖延地批准向土耳其出售F16戰機。拜登政府尚未正式向國會通報向土耳其軍售計劃，而白宮周三致信國會議員，要求國會通過向土耳其出售總值200億美元（約1,560億港元）的F16戰機和現代化配件。

美國國務院周三呼籲土耳其政府正式敲定瑞典加入北約事宜，包括由土耳其總統埃爾多安簽署立法、刊登在土耳其官方公報。國務院首席副發言人帕特爾指，拜登和國務卿布林肯非常明確表示，美方支持土耳其F16機隊現代化，認為是對北約協同能力的關鍵投資。但在國防銷售或轉讓正式通知國會前，他不會確認或提前告知。