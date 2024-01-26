北約冷戰以來最大軍演 模擬應對俄國

演習持續到5月 9萬人參與

「堅定捍衞者2024」演習會持續到5月，將出動從航空母艦到驅逐艦等50多艘艦艇、80多架戰鬥機、直升機和無人機，以及至少1,100輛裝甲車輛，包括133輛坦克和533輛步兵戰車。參與國家包括北約31國成員國和正待批准加入的瑞典。演習將從北美延伸到靠近俄羅斯邊境的北約東翼，也包含一系列較小的獨立演習。北約歐洲盟軍最高司令卡沃利表示，今次演習將會透過跨大西洋調動來自北美部隊，以展示北約增援歐洲—大西洋地區的能力，「將清楚地展示我們的團結和力量，以及保護彼此、我們的價值觀和基於規則的國際秩序的決心。」