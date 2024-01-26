傳美將商討聯軍撤出伊拉克
【本報綜合報道】美英媒周四指，美國駐伊拉克大使羅曼諾夫斯基（Alina Romanowski）周三致函通知伊拉克外長侯賽因（Faud Hussein），指美方將啟動聯軍撤出伊拉克談判。伊拉克外交部表示，收到來自美國政府的重要信件，總理將謹慎研究。知情者指談判需時，美軍不會即時撤走。
中伊副外長政治磋商
截至周二，美國駐伊拉克和敍利亞的基地自以巴去年10月7日開戰以來累計遇襲約150次。美軍在伊拉克部署約2,500人，負責就打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）向伊拉克部隊提供建議和協助，歐洲國家則合共派駐數百名軍人。聯軍撤出伊拉克談判因以巴戰事擱置，美國本來拒絕在基地遇襲的情況下進行談判，避免看似被迫，令伊朗等區內對手更壯膽。不過，華府認為針對區內美軍的攻勢不會停，維持現狀只會令局勢穩定升級，所以改變主意決定恢復談判。
中國外交部副部長鄧勵周三與伊拉克副外長歐魯姆在北京，舉行中伊外交部第四輪政治磋商。鄧勵表示，願意夥同伊方深化能源、基礎設施建設、金融等領域合作，進一步密切人文交流，推動中伊戰略夥伴關係取得新進展。
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