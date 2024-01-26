傳美將商討聯軍撤出伊拉克

中伊副外長政治磋商

截至周二，美國駐伊拉克和敍利亞的基地自以巴去年10月7日開戰以來累計遇襲約150次。美軍在伊拉克部署約2,500人，負責就打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）向伊拉克部隊提供建議和協助，歐洲國家則合共派駐數百名軍人。聯軍撤出伊拉克談判因以巴戰事擱置，美國本來拒絕在基地遇襲的情況下進行談判，避免看似被迫，令伊朗等區內對手更壯膽。不過，華府認為針對區內美軍的攻勢不會停，維持現狀只會令局勢穩定升級，所以改變主意決定恢復談判。