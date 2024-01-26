加薩南部無家者場所捱炸 9死75傷

【本報綜合報道】以色列在加薩針對回教激進組織哈馬斯的軍事行動持續之際，加薩南部城市汗尤尼斯一個收容3萬名無家可歸者的聯合國培訓中心周三遭炮火襲擊，至少9死75傷。以軍否認是其所為，並暗示可能是哈馬斯施襲。

聯合國向巴勒斯坦施援的組織近東救濟工程處（UNRWA）負責人表示，遇襲的培訓中心建築內至少有800人，UNRWA和世界衞生組織在加薩的救援團隊正努力前往現場。不過，UNRWA加薩事務主任懷特說，UNRWA一個小組試圖前赴該中心，但遭到阻止。美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）表示，對聯合國汗尤尼斯培訓中心遭到襲擊深表遺憾，強調平民必須受到保護，聯合國設施的受保護性質必須得到尊重，人道主義工作者也必須受到保護，他們才能繼續向平民提供所需拯救生命的人道主義援助。

以軍暗示哈馬斯開火 以軍初時回應UNRWA培訓中心遭炮擊的問題表示，該處「更廣泛的地區是哈馬斯武裝分子的重要基地」，又指「拆除哈馬斯在汗尤尼斯西部的軍事框架，是該行動背後邏輯的核心」。不過，在美國譴責襲擊之後，以軍發布第二份聲明，表示檢查其作戰系統後，排除以軍部隊襲擊該中心的可能性，還表示正進行徹底的評估，以查證該次攻擊是否哈馬斯的炮火造成。