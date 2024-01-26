也門叛軍稱射導彈 擊中美艦

中東兩商船折返 衝突再升溫 紅海危機持續升溫，也門叛軍青年運動周三在亞丁灣及曼德海峽附近海域，襲擊美國軍艦及商船。青年運動宣稱，發射導彈擊中一艘美國軍艦。美國中央司令部則指，當日在紅海護送馬士基（Maersk）航運公司的貨船時攔截多枚導彈，否認有船隻受損及有人受傷。

青年運動發言人薩雷（Yahya Saree）表示，數艘美國驅逐艦及戰艦當日在亞丁灣及曼德海峽，保護兩艘美國商船。其中一艘美國船隻被直接擊中，迫使另外兩艘美國商船撤走及折返。衝突持續超過兩小時，青年運動發射多枚彈道導彈。即使美艦嘗試攔截，但大部分導彈仍然命中目標。薩雷強調，青年運動將堅持軍事行動，加強封鎖紅海及阿拉伯灣的以色列航運，直至加薩地帶停火及解除圍困。青年運動將根據保衞也門、國民及國家的合法權利，採取一切必要軍事步驟，針對所有美國及英國在紅海與阿拉伯海的敵對目標。

美指攔下導彈 否認船隻受損 美國中央司令部同日指出，青年運動當天下午向在亞丁灣行駛、懸掛美國國旗的馬士基底特律號貨輪發射了3枚反艦導彈。神盾驅逐艦格雷夫利號發射導彈成功攔截其中兩枚導彈，第三枚導彈落入海中。貨輪沒有人員傷亡和船體受損報告。馬士基聲明指，兩艘懸掛美國國旗的船隻，在曼德海峽北行途中看到附近發生爆炸，隨行的美國海軍艦隻攔截多枚導彈。馬士基稱旗下船隻和船員都沒有受傷，事後返回亞丁灣。

兩艘貨船由馬士基美國子公司運營，為美國國防部、國務院、美國國際開發署和其他美國政府機構運送貨物。馬士基表示，兩艘船都參加美國政府的海事安全計劃（Maritime Security Program）和自願聯運海運協議（Voluntary Intermodal Sealift Agreement），因此由美國軍艦護送通過海峽。

英接也門附近船隻爆炸報告 白宮國家安全委員會發言人柯比表示，青年運動的持續行動顯示，美國仍然必須採取行動保護航運。英國海事貿易行動辦公室同日較早前表示，接獲也門摩卡港（Mokha）以南50海里處一艘船隻附近發生爆炸，涉事船隻和船上人員安全，無受傷或損毀報告。

自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，青年運動不斷以無人機和發射導彈襲擊紅海水域目標。本月12日以來，美英先後多次向對位於也門的青年運動武裝目標發動空襲，造成多人死傷。一些國家對美英的行動表示譴責，認為做法侵犯也門主權，並加劇地區緊張。本報綜合報道