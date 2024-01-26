無護欄棧道 成打卡點生險象

【本報綜合報道】浙江省溫州市雁蕩山景區內一條由木板搭建棧道，近日成為網紅博主打卡熱點，有人更危坐在高空棧道無護欄路段拍照。雁蕩山景區前天強調，網上影片中棧道尚未對外開放，遊客不得進入。有律師認為，遊客無視警示擅自進入未開放危險區域並發生意外，應負有主要責任，不過景區如未能提供足夠安全保障措施或未能有效執行措施，一旦發生事故，景區或需承擔一定責任。

海拔逾600米高 尚未開放

內媒近日在多個內地社交平台發現，網民前年已發布行走該條未完工棧道相關影片，獲大量點讚。有網民介紹，該棧道海拔600多米高，約7至8公里長，未完工無護欄路段約500至600米。雁蕩山景區工作人員表示，網民所指的棧道應在顯勝門景點附近，已修建多年，尚未開放。為防發生意外，景區已在該處設置安全提示牌，並安排專人看管。