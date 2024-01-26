開OT回覆工作方案 討網上加班費勝訴

最高法院：推動根治欠薪 最高人民法院、人力資源社會保障部及中華全國總工會昨天聯合發布多宗涉欠薪糾紛典型案例，其中一宗案件涉及僱員向公司追討「網上加班費」。經綜合考慮勞動者加班頻率、時長、工資標準及工作內容等因素，人民法院認為僱員可獲網上加班費，將依法保護勞動者合法權益。

眾多典型案例中，包括一名員工起訴公司，要求對方支持網上加班費。案情指，李×2020年4月入職某文化傳媒公司，擔任短片運營總監，雙方簽訂期限由2020年4月8日至2023年4月7日勞動合約，試用期為3個月，試用期工資標準為每月2萬元（人民幣‧下同，約2.2萬港元）。

2020年4月8日至2020年5月28日，李×在非工作時間回覆設計方案及方案改進等工作，之後被公司解除勞動關係，卻未收到加班費。李×認為公司存在未支付加班費等違法行為，遂申請勞動爭議仲裁，之後提出要求對方支付延時加班費約兩萬元（約2.2萬港元）及雙休日加班費約2.6萬元（約2.86萬港元）等訴訟請求。

審理法院認為，加班費數額應綜合勞動者崗位工作情況、用人單位業務特點及報酬給付標準等予以認定。由於李×工作難以量化統計，法院根據李×提交微信內容等因素，酌情確定公司需支付延時加班費一萬元（約1.1萬港元），以及休息日加班工資約5,500元（約6,050港元）。

佔用休息時間為認定標準 在該案中，人民法院在認定網上加班費時，是以勞動者提供勞動佔用其休息時間為認定標準，再綜合考慮勞動者加班頻率、時長、工資標準、工作內容等因素，酌情認定勞動者加班費，依法保護勞動者的合法權益。

最高人民法院、人力資源社會保障部及中華全國總工會未來將推動根治欠薪工作落實，暢通維權渠道等，切實維護勞動者合法權益，為經濟高質量發展及社會和諧穩定貢獻力量。本報綜合報道