兩省暴雪 黑斑蛙養殖場受災

【本報綜合報道】受寒潮來襲影響，湖南全省多地周一至周二經歷暴雪天氣。內媒昨天報道，初步統計僅湖南及江西兩省就有兩至3萬畝黑斑蛙養殖場受災，約佔全國黑斑蛙養殖面積兩成。不少蛙場棚網等基礎設施被暴雪壓垮，導致四至五成存欄蛙凍傷損耗或缺氧死亡，損失達50萬至60萬元（人民幣‧下同，約55萬至66萬港元）。

湖南江西擁3萬畝 衡陽市衡陽縣界牌鎮界江村養殖大戶許喜俊指，青蛙養殖是當地支柱性產業，其50畝黑斑蛙養殖場在此輪暴雪中被夷為平地，場內天網（防雀鳥捕食的保護網）、鋼管及大棚全部坍塌，一年100萬元（約110萬港元）投資損失一半。衡陽縣農業農村局指，縣內漁業在此次暴雪面臨不同程度受災，蛙類受災最為嚴重。

中央氣象台網站昨天公布，江南及華南東部當天早上氣溫較前一日明顯回升，江西、浙江及福建等地升溫幅度達到4℃至6℃，預計江南及華南等地明天下雨逐漸增多，而廣西、廣東、湖南、江西、浙江、福建等地將迎來一次降雨天氣過程。