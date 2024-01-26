新疆7.1級地震 餘震2708次

【本報綜合報道】新疆阿克蘇地區烏什縣周二凌晨發生黎克特制7.1級地震後，附近克孜勒蘇州阿合奇縣經歷多次餘震，包括昨天清晨6時21分迎來一場5.2級淺層地震。截至昨天早上8時為止，烏什縣一帶共錄得2,708次餘震。地震專家重申，目前地震頻度仍處正常波動範圍。

由周二經歷強震至昨天清晨計起，烏什縣一共錄得6次5至5.9級、18次4至4.9級、105次3至3.9級及2,579次3級以下餘震，最強一次達到5.7級，距離主震震央約22公里。中國地震台網另測定，青海省海西州都蘭縣昨天早上8時56分發生4.3級淺層地震。面對頻繁地震，財政部及應急管理部緊急預撥3,000萬元人民幣（約3,300萬港元）中央自然災害救災資金，支援烏什縣抗震救災工作。