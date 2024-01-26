地舖大火 裝修工違規作業 39學生旅客枉死

江西新余市拘12相關責任人 停校外培訓 江西省新余市渝水區一幢建築物地下樓層前天下午起火，導致39死9傷，12名相關責任人員已被依法控制。經初步調查，店舖地下一層裝修工人涉嫌違規動火，最終釀成無情大火。新余市市長徐鴻昨天在新聞發布會上致歉，市教育局要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動。

是次火災事故新聞發布會昨天早上舉行，現場人員集體默哀，其中徐鴻提到眾人感到十分悲痛，故代表新余市委、市人民政府，向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示深深歉意。他指事發時濃煙通過樓道湧入至二樓一間培訓機構及賓館，受困者主要是參加教育諮詢培訓學生及住宿旅客。

新余市消防支隊支隊長龔俊輝則稱，該市消防支隊事發後先後調派共20輛消防車、118名救援人員到場，直至前天傍晚6時20分一共搜救出48名死傷者，約半小時後撲熄現場明火。經現場反覆排查核實確認，起火建築已無被困者，約於晚上8時50分陸續撤離。

稱排查學校消防隱患 在事故中，死者包括高職院校學生。新余市教育局局長曾先鋒稱，已排查全市所有教育機構，特別是寄宿學校展開消防隱患，同時會全面加強日常監管，尤其是加強排查幼兒園、中小學等人員密集場所消防安全隱患，盡力消除火災的風險。

大火發生時，不少年輕人需爬梯逃生，另外有人直接從二樓跳下，並由地面人員以床墊接住保命。

受困者爬梯跳樓逃生 洪女士表示，其就讀新余警官學院兒子當天前往起火大樓二樓、一間名為「博弈尚榜統招專升本」培訓機構上課，直至下午3時25分收到對方發來影片，內容提到受困教室內未能離開，雙方隨後失聯。

當趕到救治此次火災傷者的新鋼中心醫院時，洪女士發現門診外不少人正焦急等待，中途有孩子被推出來，也有家屬嚎啕大哭。她此前聽兒子說過，培訓班共有40多名學生一起上課，至今仍未收到與兒子有關消息。本報綜合報道