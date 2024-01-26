專家稱農夫山泉用水庫水惹議

【本報綜合報道】品牌定位專家顧均輝近日在北京舉行的2023年中國品牌節年度人物峰會上發言，稱農夫山泉股份有限公司的水源為水庫水，引起爭議。農夫山泉客服周二回應指，在瓶身上明確註明是天然水，相關標籤經過國家嚴格審核，都是真實。

顧均輝在峰會上發言時，藉對比農夫山泉和恒大冰泉的品牌名字，強調改名對於品牌的重要性。他表示，農夫山泉水自稱是天然水，而天然水就是「水庫水」。他認為，恒大冰泉的水質遠遠優於農夫山泉，惟恒大冰泉的名字令人聯想到鋼筋水泥，因此輸給農夫山泉。

分析師指天然湖泊亦叫水庫

中國食品產業分析師朱丹蓬解釋，恒大冰泉是地下水，而農夫山泉屬地表水，客觀來說，地下水水質確實優於地表水。但在某些語境下，天然湖泊也稱為水庫，因此他認為，顧均輝很可能是以廣義概念上的水庫水來指代所有地表水。朱丹蓬表示，大眾很多時候對水的概念並不明確，很容易對顧的言論產生誤會。朱又指，農夫山泉2019年已推出另一礦泉水品牌，意味該公司的水源已不局限於地表水，因此他認為顧的說法以偏概全，有欠妥當。