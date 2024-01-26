中國多地政府附屬機構 傳限制Tesla車輛駛入
【本報綜合報道】日媒周三引述消息報道，中國多地政府附屬機構，包括會議中心、展覽中心等，近來都基於資訊安全理由，限制美國電動車製造商Tesla生產的車輛進入，甚至不准駛過。
知情人士透露，去年起愈來愈多政府附屬機構、地方政府機關、公路運輸機構甚至文化和展覽中心，都限制Tesla進入。上海有居民稱，北外灘地區的世界會客廳基於國家安全理由，禁止Tesla進入或路過。如要前往開會，主辦單位會提前通知不能乘Tesla。四川成都去年夏天舉行世界大學生運動會期間，禁止Tesla在部分路段行駛，同年底重慶市中心也曾針對Tesla實施交通管制。
或憂車用鏡頭帶來國安風險
上述針對Tesla電動車的限制，此前只限於軍事基地、國家機構等。早在2021年已有消息指，中國政府下令部分機構員工不要駕駛Tesla上班，禁止Tesla駛入敏感產業和國家機構員工的居住地，並傳出軍方要求Tesla車主將車停在軍事基地外，擔心車用鏡頭帶來國安風險。
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