中國多地政府附屬機構 傳限制Tesla車輛駛入

知情人士透露，去年起愈來愈多政府附屬機構、地方政府機關、公路運輸機構甚至文化和展覽中心，都限制Tesla進入。上海有居民稱，北外灘地區的世界會客廳基於國家安全理由，禁止Tesla進入或路過。如要前往開會，主辦單位會提前通知不能乘Tesla。四川成都去年夏天舉行世界大學生運動會期間，禁止Tesla在部分路段行駛，同年底重慶市中心也曾針對Tesla實施交通管制。