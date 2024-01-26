全國紀檢監察機關 去年處分61萬人
【本報綜合報道】中央紀委國家監委昨日通報全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，去年處分61萬人，其中黨紀處分49.8萬人、政務處分16.2萬人；共處分省部級幹部49人、廳局級幹部3,144人、縣處級幹部2.4萬人。
收信訪舉報逾345萬件次
全國紀檢監察機關去年接收345.2萬件次信訪舉報，其中檢舉控告類信訪舉報佔105.7萬件次。相關機關處置173.3萬件問題線索，包括36.3萬件談話函詢；立案62.6萬件，涉及87名中管幹部、3,456名廳局級幹部、2.7萬名縣處級幹部、8.9萬名鄉科級幹部等。
紀檢監察機關批評教育和處理171.8萬人次，其中運用第一種形態批評教育109.6萬人次，佔63.8%；運用第二種形態輕處分49.2萬人次，佔28.6%；運用第3種形態重處理6.4萬人次，佔3.7%；運用第4種形態立案審查6.6萬人次，佔3.9%。當局亦對1.7萬名行賄人員立案，3,389人移送檢察機關。
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