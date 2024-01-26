舉報局長反被控詐騙判囚 安徽農機局退休職工獲撤訴

【本報綜合報道】安徽宿州市碭山縣農機局一名退休職工在7年前，實名舉報局長王超的經濟問題，惟16個月後突遭公安機關拘捕，並因涉嫌合同詐騙罪判囚，持續維權後最終獲撤訴。碭山縣紀委監委回應稱，已成立聯合調查組，強調會依法依紀依規處置。

獲「先進工作者」等榮譽稱號的碭山縣農機局退休職工李平2016年3月起開始舉報王超，但舉報資料大多都石沉大海，李平、其妻及弟弟翌年更被警方以涉嫌合同詐騙罪刑事拘留，2018年7月5日分別判囚1年3個月至1年6個月。李平及其家人不服判決結果，堅持上訴終獲撤回起訴，並得到約75萬元人民幣（約83萬港元）的國家賠償。

涉事局長享升級退休待遇 蹊蹺的是王超仍於去年按照正常程序辦理退休手續，並提升半級至正科退休待遇。碭山縣紀委監委第二紀檢監察室工作人員黃×回應稱，根據李平的舉報，王超已於2020年因公款旅遊問題被縣紀委監委給予黨內嚴重警告處分，對於李平舉報的其他問題，仍在調查中。