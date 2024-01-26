美軍艦本年首入台海 解放軍斥炒作挑釁

美國海軍神盾驅逐艦約翰‧芬恩號周三執行本年首次過航台灣海峽行動，成為本屆台灣大選結束以來首艘通過台海的美軍艦隻。解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。

美國海軍第7艦隊表示，約翰‧芬恩號通過台海，展現美國致力於維護所有國家航行自由原則的承諾，國際社會成員不應受到恐嚇或脅迫，而放棄其權利和自由。解放軍東部戰區新聞發言人施毅則指，約翰‧芬恩號過航台灣海峽並公開炒作。他批評美軍近期頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定；戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。

解放軍24架次機艦駛近台 台灣國防部證實，一艘美艦由北向南航經台灣海峽，期間台軍全程掌握周邊海、空域狀態，狀況正常。截至昨日早上6時的24小時內，台軍發現解放軍軍機18架次在台海周邊出沒，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域4架次，另有6艘次艦隻持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈嚴密監控與應處。此外，台軍發現3個大陸氣球越過海峽中線向東飄行，高度介乎3,962米至7,315米，飛過基隆及屏東上空後消失。

台灣陸軍機械化步兵第234旅近日在屏東三軍聯訓基地，舉行夜間攻擊實彈演習。第234旅指出，夜間實彈射擊更貼近實戰場景，磨練夜間戰鬥能力，增進實務經驗，提升部隊作戰能力。

台陸軍234旅夜間實彈演習 國民黨立委江啟臣日前在台灣立法院質詢提問，台美較大規模軍事協訓，會否擴及台灣海、空軍部隊。國防部長邱國正回應指，目前以陸軍部隊為主。國防部戰規司長李世強透露，未來海空軍都有。此外，邱國正稱，解放軍聯合軍演、聯合戰備警巡均有周期，大概每個月都有，目前沒有異常。台軍將持續密切留意，並對解放軍可能封鎖台灣有備案。本報綜合報道