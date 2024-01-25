俄烏幾經轉折 終戰看美政治

烏克蘭戰爭，從開始便有許多出人意表的情況。

俄羅斯開戰，本以為大軍壓境，烏克蘭便投降，戰爭會是速戰速決。可是，結果是俄羅斯掉入美國的陷阱，突然發覺對決者不僅是烏克蘭軍隊，竟然是整個北約。烏軍只是前頭部隊，引俄羅斯入侵。

繼而又發覺俄軍戰力大不如前，俄羅斯有制空權、有裝甲部隊的優勢，可是北約有電子戰優勢，俄軍裝甲部隊無論武器與戰術，都已落後，初戰即敗，匆忙增兵，打得十分辛苦，死傷者眾。前年2月開戰，3月便見到俄羅斯求和，只是英國作梗，美國決意借此打擊俄羅斯與歐盟。

戰爭堅持下去，但發展卻不如美國設想。一是俄軍調整戰術，在北約全力攻擊、初戰不利的形勢下，俄軍並未潰敗，堅守在初佔的領土，還可逐步打掉烏軍的堡壘，鞏固烏克蘭東部。但俄羅斯亦改變戰爭的目標，把烏東俄裔地區通過公投歸入俄羅斯，包括戰略重地的克里米亞，不再妄求使烏克蘭全國屈服。

陷入僵局 等待和談 面對美國、北約的強攻勢，用僱傭兵來支撐烏軍，與俄羅斯鬥消耗，並且摧毀俄國的黑海艦隊，更不顧國際法，炸俄德的北溪2號天然氣管道，與經濟制裁一起切斷俄羅斯與歐盟的經濟關係，企圖經濟拖垮俄羅斯。北約集30國之力，顯然對俄佔盡優勢，俄羅斯經濟有崩潰之危，然而俄羅斯軍事與經濟的韌性出乎美國和北約的想像，戰爭陷於雙方進退不得的僵局。俄羅斯備受戰爭消耗和制裁打擊，但受損程度未必比歐盟高，仍可轉型和調整政策，維持經濟的增長，反而其武器庫存與國防工業的生產能力勝過美國與歐盟，體現在去年烏克蘭大反攻敗在武器供應不足。

北約秘書長說烏克蘭戰爭已變成武器消耗之戰，北約因此議決新增武器供應11億歐元。數量比前低，交貨期慢，已在與俄羅斯鬥消耗中暴露出無力應對之勢。更何況，俄羅斯從北韓、伊朗增加武器進口，俄國在今後的消耗戰中便佔優勢，即使烏克蘭用遠程武器偷襲俄羅斯的城市，應改不了烏戰場上的劣勢。美歐難再有大量資助與俄作消耗戰，戰爭正趨於和談。

拜登為了總統選戰，未必甘心和談，但俄羅斯也不願進攻，戰爭便可能逐步停止，僅有空襲點綴。一切似待美國總統選舉政治演變來決定美國會否和談、甚麼時候和談，俄羅斯在等待。

研究所所長 陳文鴻