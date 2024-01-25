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165克美人姬草莓一顆5283元
日本岐阜縣羽島市正木町一間觀光農場近日收穫一顆重165克的「美人姬」草莓，打破該品種過去150克的紀錄，定價10萬日圓（約5,283港元）以上。開發美人姬品種的奧田美貴夫形容，該品種草莓雖然大，酸味及甜味卻達到絕妙的平衡。
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