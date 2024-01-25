遊歷87國女人瑞 大搞百歲生日派對

與市長丈夫建社區 環遊世界成興趣 美國內布拉斯加州韋弗利一名老婦因丈夫是韋弗利第一任市長，被稱為「韋弗利第一夫人」。然而，她的人生閱歷遠超頭銜，不僅與丈夫一起建立韋弗利社區，更曾環遊世界3次、去過87個國家。她近日迎來100歲生日，在韋弗利社區中心為自己組織了一場盛大的生日派對，邀請大約400名朋友和家人與她一起慶祝。

曾訪香港6次 抵南極 美媒昨日報道，達琳（Darleen Marolf）1924年1月21日在農舍出生，長大後經歷第二次世界大戰，在被內布拉斯加州軍械廠聘用之餘，還在韋弗利認識了當時在空軍擔任液壓和螺旋槳專家的丈夫馬羅夫（Wayne Marolf）。她的興趣之一是前往不同地方旅行，曾去過6次香港，更曾抵達過南極洲。她稱自己特別會受到聖地的啟發，例如曾前往印度，發現當地的建築遠遠超出自己的想像。

馬羅夫大約30年前去世，但已與達琳留下3個孩子、5個孫子和7個曾孫。縱然已經有百歲高齡，達琳目前的精力依然旺盛，隨時準備好歡迎客人來到她的家。她指出自己不喜歡雜亂的生活，能夠完成所有清潔工作，只是需要更長時間。她又稱，雖然自己去過世界各地，但韋弗利仍是「世界上最好的地方」。談及如今生活時，她充滿感激，直言：「我覺得我是這個地球上最幸運的人之一。」本報綜合報道