阿航CEO指多架波音737 MAX 9螺栓鬆動

米尼庫奇周二接受美國傳媒訪問，直言對波音感到非常沮喪、失望和憤怒，要求波音提供改進內部品質的計劃。他指阿拉斯加航空正在對波音生產線進行額外監督，確保交付客機品質，該公司曾經計劃訂購波音最新737 MAX 10客機，但目前一切沒有定論；就機隊組合而言，公司將採取最有利的長遠策略。米尼庫奇同時證實，阿拉斯加航空正在收購夏威夷航空公司旗下、由波音競爭對手空中巴士生產的客機。

美國聯合航空公司周一預計，由於旗下79架波音737 MAX 9客機停飛，公司今年首季度將出現虧損。行政總裁柯比（Scott Kirby）表明，波音需要真正的行動以恢復生產品質聲譽，他相信波音737 MAX 9客機很快恢復執飛，但對波音不斷面臨生產方面的挑戰感到失望。雖然聯合航空已訂購波音737 MAX 10客機，但柯比稱該型號客機交付比原定計劃至少延遲5年，公司需要制訂沒有它的計劃。