南韓寒潮影響交通 346航班取消

【本報綜合報道】南韓近日受寒潮影響，持續出現低溫降雪天氣。中央災難安全對策本部昨日表示，嚴寒天氣導致全國多地海陸空交通出行均受阻，截至同日上午6時，各地機場有346班航班暫時取消。

數據顯示，濟州機場取消航班量為180架次；首爾金浦機場、大邱機場、光州機場分別有91架次、20架次、16架次，因天氣原因暫時取消。路面交通同樣嚴重受影響，包括濟州10個路段在內，全國共27條地方公路封閉；涉及9個國立公園的173條探訪路亦暫停通行。全國共51條航線的69艘次客運船停駛。另外，首爾和仁川分別發生60宗及33宗水錶凍裂事故，全國共計133宗，目前均修復完畢。

氣象廳預測，截至昨日上午，忠清南道西海岸和全羅道西部仍然有大雪；半島中部和全羅北道東部、慶北圈內陸等寒流警報生效地區氣溫持續偏低。截至周五，日間氣溫將降至零下10°C或以下。

日本現今冬最強冷空氣 另外，日本同日出現入冬以來最強冷空氣，西部和東部日本海沿岸地區下大雪。氣象廳對福井縣及滋賀縣發出顯著大雪警報，預計大雪持續到今天。在惡劣天氣下，福岡縣北九州市一輛貨車跣胎，撞斃對面線一名男子。