【本報綜合報道】美國中央情報局（CIA）周一在社交網發布俄語影片，招募為俄羅斯工作的情報人員，成為美國的雙重間諜。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱對該手段司空見慣，認為CIA是浪費時間。

相關影片經過Facebook、X、Telegram發布，片中主角是一名35歲俄羅斯軍事情報機構男員工，自述熱愛俄羅斯、曾經擔任俄軍空降兵。他聲稱意識到真正的敵人，是俄羅斯內部腐敗的領導層和精英，最高領導層為宮殿和遊艇出賣國家，俄軍士兵卻以爛薯仔為食，用史前武器開火，人民被迫行賄才能夠找到工作。他稱自己的愛國主義精神，驅使自己與CIA合作。