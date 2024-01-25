CIA招募俄情報員做雙面諜
【本報綜合報道】美國中央情報局（CIA）周一在社交網發布俄語影片，招募為俄羅斯工作的情報人員，成為美國的雙重間諜。克里姆林宮發言人佩斯科夫稱對該手段司空見慣，認為CIA是浪費時間。
相關影片經過Facebook、X、Telegram發布，片中主角是一名35歲俄羅斯軍事情報機構男員工，自述熱愛俄羅斯、曾經擔任俄軍空降兵。他聲稱意識到真正的敵人，是俄羅斯內部腐敗的領導層和精英，最高領導層為宮殿和遊艇出賣國家，俄軍士兵卻以爛薯仔為食，用史前武器開火，人民被迫行賄才能夠找到工作。他稱自己的愛國主義精神，驅使自己與CIA合作。
克宮嘲浪費時間
英國傳媒引述匿名CIA官員報道，有關影片促使更多俄羅斯人主動聯絡CIA。佩斯科夫認為，世界各地情報機構經常利用媒體和社交網招募員工，CIA每年都這樣做。
惟他嘲諷：「有人需要告訴CIA，在我們國家（俄羅斯社交網絡），VKontakte比被禁的X更加受到歡迎。」
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