土耳其國會同意瑞典入北約

克里斯特森

【本報綜合報道】土耳其國會周二表決通過批准瑞典加入北約的議案，未來數天內交由總統埃爾多安簽署，掃除瑞典入盟的重大障礙，令匈牙利將成為唯一未批准瑞典加入的北約盟國。

埃爾多安所屬的執政黨正義與發展黨、其盟友民族行動黨及主要反對黨共和人民黨皆投贊成票，只有左翼政黨、親回教政黨等投反對票。

瑞典首相克里斯特森在社交網上表示，瑞典距離成為北約正式成員又更近了一步。自俄羅斯前年2月入侵烏克蘭後，瑞典與芬蘭放棄軍事不結盟政策，一同申請加入北約，芬蘭去年4月正式加入，但土耳其不滿瑞典未有嚴厲對付被指構成安全威脅的庫爾德工人黨等組織，遲遲未批准瑞典的申請，直至近期才表示同意瑞典入盟。

匈總理邀瑞典首相討論 另一方面，匈牙利總理歐爾班於周二在社交網表示，已經去信邀請克里斯特森到訪布達佩斯，商討有關瑞典加入北約的問題，指出更深入的政治對話有助兩國加強互信。

匈牙利外交部長西伊亞爾托表示，政治和安全需要無條件的互相信任。

歐爾班