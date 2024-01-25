韓指朝向黃海射多枚巡航導彈

【本報綜合報道】南韓軍方昨日表示，北韓當天向黃海發射多枚巡航導彈。這是自去年9月2日以來，韓方再次發現並宣布朝方發射巡航導彈。

南韓聯合參謀本部昨日上午約7時，發現北韓向黃海發射巡航導彈。南韓和美國情報部門密切分析導彈詳細規格等，韓軍正與美國密切合作，同時加強監視和警戒，並正關注北韓的更多迹象和活動。南韓傳媒引述軍方消息人士認為，北韓發射的巡航導彈射程不短，估計是從地面發射，極有可能是箭矢1型和箭矢2型戰略巡航導彈，它們可以搭載火山31型戰術核彈頭。