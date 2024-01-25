俄運輸機墜毀74死 包括65俘獲烏軍

【本報綜合報道】俄羅斯一架伊爾76運輸機周三在別爾哥羅德州西部墜毀，機上74人全部遇難，包括65名烏軍戰俘。俄羅斯外交部指控，運輸機遭烏克蘭導彈擊落，形容烏方行徑「瘋狂野蠻」。烏克蘭國防部反駁，目前無法確認運輸機是被烏方領土防衞部隊擊落。

克宮指烏導彈擊落 涉事運輸機於當地時間早上11時左右，突然從半空墜落地面，之後冒出火球。俄羅斯國防部表示，機上載有被俘的烏克蘭軍人、6名機組人員及3名護送人員，他們當時前往別爾哥羅德州，準備交換俄羅斯軍人。

事故發生後，俄羅斯空天軍的委員會前往墜機地點，藉此確定事故原因。俄羅斯下議院國家杜馬議員卡爾塔波洛夫宣稱，該架墜毀運輸機當時與另一架載有80名烏克蘭俘虜伊爾76運輸機一起飛行，後者在事故發生後飛往別處。

另一方面，俄羅斯周二對烏克蘭全國多地發動大規模空襲，死亡人數上升至19人，另有120人受傷。烏克蘭空軍表示，在來襲的41枚俄羅斯導彈當中，有24枚屬於不易攔截的彈道導彈，烏方只是成功擊落其中5枚。