共和黨初選特朗普再贏一州 黑莉明言續戰鬥

美國共和黨第二場總統初選、首場以非黨團會議形式實施的初選，周二在新罕布什爾州舉行。前總統特朗普宣布擊敗主要對手、前駐聯合國大使黑莉，聲言她不會構成威脅，又認為對方的表現非常糟糕。黑莉強調無意退出初選。

新罕布什爾州迪克斯維爾山口小鎮按照傳統，在當地凌晨率先投票，鎮上全部6名選民投給黑莉，黑莉形容是一個好開始。特朗普指黑莉是否繼續參選並不重要。多間美國傳媒在點票初期已經估算特朗普獲勝，黑莉在點票開始後對支持者說：「新罕布什爾州是全國第一場初選，但不是全國最後一場初選。這場競選遠未結束」。她形容自己是鬥士，很有戰鬥力，並強調未來還有很長的路要走，但會繼續前進。

截至已經點算的91%選票，特朗普和黑莉得票率分別為54.5%和43.2%。特朗普率先宣布勝出，對支持者發表講話時嘲諷也是南卡羅萊納州前州長黑莉：「州長（黑莉）說她會贏，她會贏，她會贏。然後她失敗了」。

他重提上周艾奧瓦州黨團會議，指黑莉當時得票屈居自己和佛羅里達州州長德桑蒂斯後，支持黑莉的新罕布什爾州州長蘇努努非常不受歡迎。特朗普感謝新罕布什爾州的選民，稱是一個偉大的州。

拜登勝出新州初選海選 另一方面，新罕布什爾州民主黨周二也舉行總統初選海選，該州民主黨主席巴克利（Ray Buckley）宣布，總統拜登取得壓倒性勝利。拜登未參與這場初選，支持者發起非官方海選，鼓勵民主黨人到票站表示對其支持。巴克利稱，選民踴躍投票，對拜登政府在發展經濟、保護生育自由、捍衞民主方面所做的出色工作表示支持。

民主黨全國委員會把艾奧瓦州及新罕布什爾州降級，改在南卡羅萊納州、內華達州、喬治亞州、密歇根州等舉行初選，稱上述州份更準確地代表該黨的多樣性。新罕布什爾州初選於是被取消參加民主黨全國代表大會的代表資格，拜登無報名參加。本報綜合報道