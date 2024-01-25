傳以哈同意停火一個月換人質

【本報綜合報道】英國傳媒周二報道，以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯原則上同意再換人質與囚犯，換取停火一個月，但對於如何永久結束戰事仍然有分歧。

美國、卡塔爾、埃及持續協調以哈雙方磋商接近一個月，哈馬斯最初提出臨時停火數個月，並尋求以色列釋放所有巴勒斯坦人囚犯，其後又再要求就下一階段長期停火達成共識。以色列要求分階段磋商，又提出要求哈馬斯6名高層領袖離開加薩地帶，包括兩名策劃去年10月7日突襲以色列的領袖，但哈馬斯已經表明絕對不會接受。消息人士透露，正在游說哈馬斯先接受一個月的臨時停火方案，但對方要求保證有下一階段停火協議才接受。美國國務院、卡塔爾外交部及埃及都未回應報道。

以軍包圍加薩南部主要城市 與此同時，以色列繼續在加薩地帶的軍事行動，宣稱軍隊已經包圍南部地區主要城市汗尤尼斯，並加大在當地的行動。紅新月會指摘以軍針對平民，阻礙救援行動。以色列國防軍周二表示，地面部隊進行近距離戰鬥、定向空中打擊，並利用情報協調火力，指摘哈馬斯利用汗尤尼斯的醫院作為掩護，因此將火力集中在醫院周圍。

巴勒斯坦紅新月會表示，一枚坦克炮彈擊中紅新月會位於阿邁勒醫院的總部，一名平民在醫院入口喪生；無人機向醫院附近移動目標開火，令他們無法派遣救護車。