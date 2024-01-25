英首相促也門叛軍停非法襲擊

【本報綜合報道】英國周一再度聯同美國打擊也門叛軍青年運動，英國首相辛偉誠周二強調不尋求對抗，敦促青年運動及其支持者停止非法及不可以接受的襲擊，若有必要英方將毫不猶豫再次作出自衞。英國外交大臣卡梅倫本周將訪問中東地區。

稱打擊行動與以巴無關 英國皇家空軍周一從地中海塞浦路斯出動4架歐洲颱風戰機，攻擊也門首都薩那以北兩個用於攻擊紅海航運的軍事基地。辛偉誠翌日在國會下議院發表講話時指出，行動所有預定目標均被摧毀，英方在行動中採取最大程度的謹慎，沒有平民在襲擊中喪生，並強調英方在紅海的自衞行動，與以色列及巴勒斯坦加薩地帶局勢無關。

辛偉誠堅稱，英國最近軍事行動已經產生削弱青年運動能力的作用，但指出「削弱」和「消除」威脅之間可能存在差異。英方攻擊的目標根據情報專門選定，屬於影響海員和航運安全的軍事場所，他相信行動正以有效的方式進行並達到目的，英方目標是阻止外界向青年運動非法出售武器，並實施制裁以切斷該組織的財政資源。

英國首相府表示，英國皇家空軍戰機周一晚上10時升空，工黨黨魁施紀賢和國會下議院議長賀立紳得到通報，施紀賢表態支持有針對性的行動。國會下議院周三就中東地區軍事行動進行一般性辯論，自由民主黨呼籲就軍事行動表決，批評下一步行動及何時判斷英方實現目標非常不明確。首相府辯稱是按照先例行事，毋須表決。

辛偉誠