行動升級 伊拉克也門親伊朗組織 美兵分兩路打擊

中東地區戰火持續燃燒，美國繼周一大規模空襲也門叛軍青年運動後，周三先發制人摧毀兩枚發射在即、威脅紅海航行的反艦導彈，同時空襲伊拉克境內、獲得伊朗支持的民兵組織據點，報復對方上周六攻擊美方駐軍部隊基地。

報復駐伊拉克基地遇襲 伊拉克阿薩德空軍基地上周六遇襲，美國傳媒引述美方官員報道，武裝分子發射17枚彈道導彈及火箭，絕大部分被基地防空系統成功截擊，但有兩枚彈道導彈突破防禦擊中基地。美國國防部表示，基地的非關鍵設施出現結構損毀；原本有兩名美方人員出現創傷性腦損傷，如今新增兩人出現有關情況，另有一名伊拉克人員受傷。這是伊拉克民兵組織自去年11月21日後，再度對境內美國駐軍發動彈道導彈攻擊。

美國中央司令部表示，為了回應伊朗支持的真主黨旅連番攻擊駐伊美軍，當地時間周三凌晨零時15分，美方部隊在伊拉克發動單方面空襲，目標是真主黨旅及其他伊朗下屬伊拉克組織的設施，分別位於接近敍利亞的加伊姆、首都巴格達以南的朱爾夫塞赫爾，以及伊拉克西部地區某處，對付真主黨旅總部，以及與火箭、導彈、自殺式無人機能力有關的儲存及訓練地點。加伊姆遭空襲後有兩人死亡及兩人受傷。

惟當地時間周二晚上，阿薩德空軍基地再度受襲，美國官員表示涉及多架攻擊無人機，基地防空系統成功擊落第一架無人機，它墜落在基地範圍，但另一架成功擊中基地。伊拉克伊斯蘭抵抗運動承認責任，表示襲擊旨在支持加薩地帶的巴勒斯坦人；美國官員表示，基地有人員受傷，主要是吸入濃煙及創傷性腦損傷，情況輕微。

美國國防部長奧斯汀發表聲明，表示總統拜登授權在伊拉克發動空襲，對美方人員計劃及實施行動的技巧及專業精神表達感謝。他稱與拜登將毫不猶豫地採取必要行動，捍衞美方和盟友的利益，重申無意使地區衝突升級，但已經做好充分準備採取進一步措施，保護美方人員和設施，呼籲相關組織及其伊朗支持者立即停止施襲。

再毀青年運動兩枚導彈 就在美國空襲伊拉克約兩小時後、即也門薩那時間凌晨兩時半，採取行動打擊青年運動瞄準紅海南部海域的反艦導彈。美國中央司令部聲稱，這些位於青年運動在也門根據地的反艦導彈，對區內商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅；美方部隊於是出於自我防衞消除這個威脅，保護航行自由及為船艦營造更安全的航行環境。

美國國防部發言人賴德周二表示，在前一天對青年運動的首輪空襲15分鐘至30分鐘後，打擊另一個青年運動目標，它是一枚準備發射的反艦巡航導彈。此外，自美國本月11日對青年運動採取軍事行動以來，已經摧毀或損壞對方超過25個導彈發射及部署設施、超過20枚導彈、一批無人機、海岸雷達、空中監視能力、武器儲存區。本報綜合報道

阿薩德空軍基地設有防空系統應對火箭及無人機。 青年運動使用反艦導彈攻擊紅海商船。 加伊姆是美國其中一個空襲伊拉克的地點。 美國在中東地區最新一輪軍事行動 美國對加伊姆發動軍事打擊；圖為空襲現場。