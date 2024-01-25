兩岸國際

行動升級 伊拉克也門親伊朗組織 美兵分兩路打擊

美國航空母艦艾森豪威爾號出動戰機空襲青年運動目標。 美國航空母艦艾森豪威爾號出動戰機空襲青年運動目標。
美國航空母艦艾森豪威爾號出動戰機空襲青年運動目標。
中東地區戰火持續燃燒，美國繼周一大規模空襲也門叛軍青年運動後，周三先發制人摧毀兩枚發射在即、威脅紅海航行的反艦導彈，同時空襲伊拉克境內、獲得伊朗支持的民兵組織據點，報復對方上周六攻擊美方駐軍部隊基地。
報復駐伊拉克基地遇襲
伊拉克阿薩德空軍基地上周六遇襲，美國傳媒引述美方官員報道，武裝分子發射17枚彈道導彈及火箭，絕大部分被基地防空系統成功截擊，但有兩枚彈道導彈突破防禦擊中基地。美國國防部表示，基地的非關鍵設施出現結構損毀；原本有兩名美方人員出現創傷性腦損傷，如今新增兩人出現有關情況，另有一名伊拉克人員受傷。這是伊拉克民兵組織自去年11月21日後，再度對境內美國駐軍發動彈道導彈攻擊。
美國中央司令部表示，為了回應伊朗支持的真主黨旅連番攻擊駐伊美軍，當地時間周三凌晨零時15分，美方部隊在伊拉克發動單方面空襲，目標是真主黨旅及其他伊朗下屬伊拉克組織的設施，分別位於接近敍利亞的加伊姆、首都巴格達以南的朱爾夫塞赫爾，以及伊拉克西部地區某處，對付真主黨旅總部，以及與火箭、導彈、自殺式無人機能力有關的儲存及訓練地點。加伊姆遭空襲後有兩人死亡及兩人受傷。
惟當地時間周二晚上，阿薩德空軍基地再度受襲，美國官員表示涉及多架攻擊無人機，基地防空系統成功擊落第一架無人機，它墜落在基地範圍，但另一架成功擊中基地。伊拉克伊斯蘭抵抗運動承認責任，表示襲擊旨在支持加薩地帶的巴勒斯坦人；美國官員表示，基地有人員受傷，主要是吸入濃煙及創傷性腦損傷，情況輕微。
美國國防部長奧斯汀發表聲明，表示總統拜登授權在伊拉克發動空襲，對美方人員計劃及實施行動的技巧及專業精神表達感謝。他稱與拜登將毫不猶豫地採取必要行動，捍衞美方和盟友的利益，重申無意使地區衝突升級，但已經做好充分準備採取進一步措施，保護美方人員和設施，呼籲相關組織及其伊朗支持者立即停止施襲。
再毀青年運動兩枚導彈
就在美國空襲伊拉克約兩小時後、即也門薩那時間凌晨兩時半，採取行動打擊青年運動瞄準紅海南部海域的反艦導彈。美國中央司令部聲稱，這些位於青年運動在也門根據地的反艦導彈，對區內商船及美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅；美方部隊於是出於自我防衞消除這個威脅，保護航行自由及為船艦營造更安全的航行環境。
美國國防部發言人賴德周二表示，在前一天對青年運動的首輪空襲15分鐘至30分鐘後，打擊另一個青年運動目標，它是一枚準備發射的反艦巡航導彈。此外，自美國本月11日對青年運動採取軍事行動以來，已經摧毀或損壞對方超過25個導彈發射及部署設施、超過20枚導彈、一批無人機、海岸雷達、空中監視能力、武器儲存區。本報綜合報道
阿薩德空軍基地設有防空系統應對火箭及無人機。阿薩德空軍基地設有防空系統應對火箭及無人機。
阿薩德空軍基地設有防空系統應對火箭及無人機。
青年運動使用反艦導彈攻擊紅海商船。青年運動使用反艦導彈攻擊紅海商船。
青年運動使用反艦導彈攻擊紅海商船。
加伊姆是美國其中一個空襲伊拉克的地點。加伊姆是美國其中一個空襲伊拉克的地點。
加伊姆是美國其中一個空襲伊拉克的地點。
美國在中東地區最新一輪軍事行動美國在中東地區最新一輪軍事行動
美國在中東地區最新一輪軍事行動
美國對加伊姆發動軍事打擊；圖為空襲現場。美國對加伊姆發動軍事打擊；圖為空襲現場。
美國對加伊姆發動軍事打擊；圖為空襲現場。
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