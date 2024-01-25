違法刪差評賺110萬 9人被起訴

每單可獲利最多110元

開化縣公安局周一發布消息，開化縣網警去年6月發現當地有網民在朋友圈發布有償為商家提供刪除差評的廣告，逮捕5名涉案人員，他們互為朋友和同學關係，其中兩人曾經從事電商工作，了解該行業有「刪差評」的需求。他們自2022年獲悉外省有提供刪差評的工作室，以提供虛假材料向平台申訴、扭曲客戶評價內容等方式為商家有償刪差評，每單可以獲利30元至100元（約33至110港元）。涉案人員聯絡工作室，通過在朋友圈發廣告等推銷該業務，賺取差價。他們去年還接手部分需求，自行通過非法手段為商家刪差評，最多一天完成上百單。