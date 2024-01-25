招募模特兒騙局 呃239萬9人判刑

【本報綜合報道】陝西省西安市自2014年起屢次傳出招募模特兒騙局，引發關注。所謂的模特兒經紀公司多在網上發布招聘廣告，引誘大學生為主的應徵者並騙取管理費等費用，但他們繳費後未能夠得到工作。內地傳媒周二報道一宗招聘模特兒合約詐騙案，9人被判刑，最高囚10年，涉案金額近217萬元（人民幣‧下同，約239萬港元），共有371名受害人。

公司股東重囚10年 西安聚美文化藝術發展有限公司2017年3月1日成立，股東許磊與下屬吳倩等人以提供商業演出、商業活動為由，與大批年輕人簽訂《模特兒簽約合作協議》，騙取管理服務費。該公司通過網絡聯繫應徵者，用話術吸引對方前往公司，以提供淘寶店舖拍攝等商業活動和演出進行盈利為由，雙方簽訂合約，最終僅提供公司內部拍攝活動。

西安雁塔區法院去年一審宣判，許磊和吳倩涉案數額特別巨大，犯合同詐騙罪，分別判囚11年和4年，其餘公司工作人員判處緩刑到3年兩個月不等。許、吳二人不服上訴，西安中院上月底二審判決，許磊刑期由11年改判為10年，吳倩刑期未變，罰款由10萬元降至5萬元（約11萬降至5.5萬港元）。