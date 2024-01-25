內地治理電視台收費 開機廣告全面取消

【本報綜合報道】國家廣播電視總局聯同工信部、文旅部、市場監督管理總局等有關部門單位周二召開會議，通報治理電視「套娃」（即在一個電視頻道中嵌入多個收費頻道）收費和操作複雜第一階段工作進展情況和成效。截至去年底，有線電視和交互式網絡電視（IPTV）開機廣告全面取消，開機時長從治理前的最多118秒，減到不超過35秒。

收費免費內容須顯著標識 去年8月起，國家廣電總局聯同多個部門開展治理電視套娃收費和操作複雜工作。各類收費包大幅壓減50%以上，其中有線電視壓減72%，IPTV壓減79%，互聯網電視壓減55%，單個終端由治理前最高的86個收費包，壓減到現在每個終端不多於6個收費包。對頁面、導航、收費、應用等方面也進行清晰化、醒目化、透明化升級，收費免費內容都有顯著標識，有線電視、IPTV和互聯網電視均要加強免費內容供給。

根據會議部署，今年治理工作要推動逐步實現一個遙控器看電視，也將開展酒店電視操作複雜專項治理，積極推進電視機機頂盒一體化。