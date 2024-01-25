預製菜國家標準將出爐 禁添防腐劑

【本報綜合報道】內地傳媒周一報道，當局已經完成預製菜國家標準的報送稿，並送往國務院食品安全委員會辦公室審核，最快可能半年內有結果，其中一條規定禁止向預製菜添加防腐劑；預製菜的儲存、運送、銷售環節要保持冷藏或冷凍條件。

罐頭或不再視為預製菜 中國農業科學院農產品加工研究所所長王鳳忠透露，國家標準最初擬定禁止使用添加劑，但考慮到鹽、糖、味精、豉油是非常重要的添加劑，所以最後改為禁止防腐劑，有關部門考慮到防腐劑危害孩童的身體。此外，即食類食品如八寶粥及即食罐頭等食品可能未來不再被視為預製菜，但預製菜距離進入校園還有很長的一段路。

報道指出，目前社會大眾仍然對預製菜持有負面印象，有餐廳以「現炒」作為招牌吸引客人，但背後仍然使用料理包烹製食物。有業者指出，規模化擴張的品牌，多多少少還是會使用預製菜，只不過預製程度不同，如果真的不用預製菜，連鎖的規模和效率都會面臨挑戰。關於如何分辨預製菜，有網民指出，除了點餐率高的菜品很可能是預製菜外，預製菜的材料不新鮮，吃起來不會有種汁水飽滿的新鮮感覺。