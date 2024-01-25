扭轉內地青年遲婚 千元獎金激勵媒人

針對30歲以上單身 廣東多地谷蜜運 面對遲婚、不婚現象愈趨普遍，廣東省多地近日推出激勵辦法。內媒前天報道，只要媒人能夠促成村內30歲或以上未婚男子成婚，廣東茂名市電白區旦場鎮青福村民委員會承諾給予1,000元（人民幣‧下同，約1,110港元）獎勵。

根據青福村委上周五發布《青福村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》，由於當地未婚男性青年人數逐年增多，為了提高社會各界熱心人士關心度，以及發揮民間媒人穿針引線作用，促使村內青年人早日完婚，經該村相關會議研究決定，凡協助村內30歲或以上未婚男性介紹配偶，並最終完成登記結婚的媒人，村委會給予介紹費予以獎勵。上述激勵辦法自本年1月20日起執行，一共試行3年，即直至2027年年初為止。

村內500年輕男性未婚 青福村戶籍人口約一萬人左右，約有400至500人屬30歲至40歲單身男性。當地一名村幹部受訪時透露，由於看到其他地方出台相關激勵辦法，於是根據實際情況召開村民代表大會，制訂上述激勵辦法。他坦言：「希望村裏適齡男青年能夠逐漸組建家庭，有家庭之後幹甚麽東西都是有動力的。」

除了青福村，同省湛江吳川市長岐鎮嶺頭村早前亦推出相同激勵辦法，凡幫助村內30歲或以上未婚男性介紹配偶，並最終完成登記結婚媒人，可獲村委會1,000元介紹費。嶺頭村小組長李小光解釋，上述激勵辦法獎勵對象面向全社會，可以是個人，也可以是專業相親團隊及相親平台等機構。

河南及陝西亦有實踐 經查詢後，內媒發現類似激勵辦法早已在全國其他地方開始實踐。河南省焦作市武陟縣小董鄉喬莊村村委會去年年初曾發布《關於成立大齡男青年紅線團的啟事》，內容提及村內28歲以上村民均可成為紅線團成員，每撮合一對新人成親結婚，即可獲1,000元。

至於陝西省寶雞市渭濱區石鼓鎮相家莊村去年11月也發布《相家莊村關於對本村男青年介紹配偶的紅娘的激勵辦法》，內容提到由2024年1月1日起，媒人一旦成功協助村內男性未婚青年介紹配偶，並最終結婚，可獲1,000元介紹費。本報綜合報道