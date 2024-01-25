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濟南兩火災 酒店焚毀4人亡
山東省濟南市長清區一間酒店周二發生火警，其中4人經搶救無效死亡。火災原因正在調查中。長清區消防救援大隊昨日通報，事發前一天凌晨1時50分，銀座佳驛長清園博園店發生火災。該大隊接警後立即趕赴現場處置，至同日凌晨3時完成撲救，傷者第一時間送往醫院救治。（綜合報道）
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