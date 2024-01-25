台新冠重症1周615宗 料春節前後再現兩高峰

【本報綜合報道】台灣衞福部疾管署周二表示，過去一周新增615宗新冠本土中重症病例，較前一周多78宗；新增44宗死亡病例，較前一周減少11宗。發言人羅一鈞表示，新冠疫情恐怕出現雙高峰，一波在農曆新年前一周，另一波2月底至3月初。

籲民眾注意保暖 近4周新冠變異株監測顯示，本土檢出病毒株以EG.5及JN.1最多，分別佔48%及41%，其次為XBB.1.5佔7%；境外檢出病毒株以JN.1最多佔76%，其次為EG.5及BA.2.86，分別佔15%及6%，預料在農曆新年前JN.1成為當地主流。疾管署表示，台灣疫情或農曆新年前達到高峰，加上近日寒流來襲，各地天氣非常寒冷，可能出現攝氏10度以下低溫，呼籲民眾注意健康及保暖，合資格人士盡快接種XBB新冠疫苗。

疾管署去年與血液基金會合作進行新冠血清流行病學調查，結果周二出爐。截至去年6月的第4波疫情，台灣民眾血清陽性（受感染）率達78.9%，意味有約兩成人從未感染新冠。至今已經過大半年，疾管署估計現在僅剩一成或更少人從未染疫。