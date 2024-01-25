新疆再現5.7級地震 兩日餘震1104次

中國地震台網更新烏什縣7.1級地震餘震統計，當地發生3級或以上餘震當中，3級至3.9級有81次，4級至4.9級15次，5級至5.9級5次。目前最大餘震為5.7級，距離主震震央約22公里。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動地震3級應急響應，派出工作組趕赴震區指導抗震救災工作，帳篷、摺床、棉被等救災物資運抵災區。截至周二晚上7時，烏什縣對重點地區開展4輪摸排，住建部門進村入戶鑑定受損房屋安全。

震區救援安置工作持續

烏什縣副縣長祁江表示地震後，各鄉鎮把房屋有裂縫的居民集中到村委會安全的住房或帳篷內，提供熱水熱飯。克孜勒蘇州州委副書記、州長吾肉孜阿力‧哈西哈爾巴依稱，地震造成阿合奇縣牧業點3死4傷，851間房屋不同程度受損。阿合奇縣疏散安置7,338人，目前震區通訊、供電、供水正常，進出道路暢通，各項救援安置工作仍然進行。截至周二晚上7時，新疆共有各級醫療救治隊伍7支147人抵達震區開展醫療救治工作。