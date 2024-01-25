長沙南站凌晨關門 轉車客戶外捱冷

【本報綜合報道】湖南近來出現全省性暴雪，周二有乘客投訴長沙南站候車室凌晨不讓民眾進入，他們只能夠在寒風中等候。廣鐵集團長沙南火車站深表歉意，稱長沙南站將在類似情況下，把東、西廣場候車室的開放時間調整為24小時提供服務。

火車站道歉 候車室改24小時開放 乘客周二凌晨4時發布影像表示，凌晨3時到長沙南站中轉，候車廳卻不准進入，在攝氏零下的溫度冷得發抖，一眾乘客盡可能蜷縮在樓梯轉角避風。現場可見，該處候車廳大門緊閉，數十名乘客或站或坐，婦人抱着熟睡的孩子低頭不語。官方通報稱受冰雪天氣影響，長沙南站周日起部分列車出現延誤，車站聯合長沙地鐵、公交等部門在晚上11時半至翌晨4時加大運力，同時把車站主要客流入口的西廣場進站口調整為24小時營業，惟東廣場進站口當時按正常服務時間關閉，造成旅客不便。

另外，遼寧大連近日傳出一名女子因天氣寒冷，在銀行自動櫃員機房間等待10分鐘，卻遭銀行員工通過監控喊話要求離開。她周一發文稱，銀行負責人已經道歉，並解釋稱規定是不允許在自動櫃員機房間內長時間停留，所以通過監控喊話。銀行多次要求下架投訴影片，但她並沒同意。