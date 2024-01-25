南方冰冷 湖南暴雪逾萬人受災

【本報綜合報道】寒潮持續侵襲內地，中央氣象台昨日繼續發布低溫藍色預警及大風藍色預警，最低氣溫0℃線位於廣西北部、廣東北部一帶，多地出現雨雪天氣。湖南出現全省性暴雪，造成一萬多人不同程度受災，農作物受災達4,800公頃。廣東惠東、潮陽等地最低氣溫打破當地一月下旬紀錄，深圳羅湖大梧桐高山站錄得-4.7℃，深圳梧桐山罕見「雨凇」景象。

損4800公頃農作物 高速路管制 根據預測，在貴州、湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等地，昨日至今最低氣溫或平均氣溫較歷史同期偏低5℃以上，其中貴州中東部、湖南中部、江西中南部、浙江南部、福建西部、廣東西南部、廣西東南部等地的部分地區偏低7℃以上。湖南周日起迎來大暴雪，暴雪範圍廣，低溫冰凍持續長。氣象部門預測本輪低溫冰凍持續到周五前後，當地目前最低氣溫出現在張家界天門山景區，接近-10℃；積雪深度大加上瞬時風力大，對該省交通出行、用火用電安全等方面帶來風險。

應急管理部昨日表示，受持續低溫雨雪冰凍天氣影響，湖南省郴州市北湖區義捷湘南水果大市場頂棚因積雪過多，周一晚上9時45分發生垮塌，因會商研判精準和預警提示及時，相關人員迅速疏散，市場內100多人成功避險。湖南未來幾天持續低於0℃，除了高海拔山區外，完全融雪要到今日之後，截至昨日早上當地有269個高速公路收費站入口對所有車輛實行臨時交通管制，只出不進。