江西店舖奪命火 39死9人傷

多地事故頻 中央促嚴查追責 內地再發生重大火災，江西省新余市渝水區天工南大道店舖昨日起火，造成至少39人死亡及9人受傷，現場其後證實無人被困。中央高度重視並作出重要指示，表示這是近期發生的又一宗重大安全生產事故，要求全力救治受傷人員，妥善做好死者家屬安撫善後等工作，國務院副總理張國清趕赴現場指導事故處置工作。

內地傳媒報道，事發下午3時24分左右，店舖地下一層起火，大批應急、消防、警察等人員趕往現場救援，直至傍晚6時40分左右證實多人遇難，並一度指仍然有人被困。

樓下設網吧 樓上培訓機構 報道指出，現場起火建築物分為兩層，樓下設有網吧，樓上則是培訓機構。江西省及新余市已經組織力量，全力救援救治及善後，現場救援晚上8時50分結束，其中8名傷者病情平穩，另有一名傷者正在搶救。

中央要求要盡快查明原因，依法嚴肅追責；各地區及有關部門要深刻吸取教訓，克服麻痹思想及僥幸心理，進一步壓實安全生產責任，認真排查隱患，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾生命財產安全及社會大局穩定。針對多地連續發生火災事故造成重大人員傷亡，國務院安委會要督促各地各有關方面，狠抓安全責任及措施落實，加強重點領域、薄弱環節安全隱患排查整治，不留死角盲區。

與此同時，上周五深夜，河南省南陽市方城縣獨樹鎮硯山鋪村英才學校發生火警，造成13名留宿學生死亡及4人受傷。方城縣英才學校火災事故處置指揮部周二通報，當局正在全面調查事故原因及性質、消防器材配備等情況，紀檢監察部門同步啟動問責調查，依法依規依紀嚴肅追責問責涉及失職失責人員，涉事學校7名相關責任人員已經被依法控制。傷者以外其餘學生全部分流至戶籍所在地公立學校就讀。

河南火災13死 拘查寄宿校7人 通報指出，起火宿舍有兩道門，其中一道門夜間不上鎖，方便學生出入位於宿舍外的廁所；事發當晚，宿舍住有32名3年級男學生及一名宿管員。當天晚上11時接到報警後，方城縣消防救援大隊指揮中心派員到場，晚上11時38分撲熄明火，其他宿舍未有引燃。當時有307名小學生住校，294名學生安全疏散到教學樓。傷者中3年級學生吳××傷勢較重，送院治理後生命體徵平穩；其餘3名受傷學生已經出院。本報綜合報道

有人爬梯逃生。 江西新余火災位置