山東號現身三亞軍港 展多項軍事訓練

山東號一場臨機損管消防訓練在飛行甲板下的艙室展開，演練現場有消防服、水槍、溫度檢測儀，士兵趕赴模擬發生火災的艙室，在濃煙中克服視線受阻、艙內空間狹小等困難，確認起火原因、針對性撲滅、排煙等連貫作業，快速完成滅火任務。艦上人員指出，這次訓練開展的時間和地點隨機，更貼近實戰化，將進一步總結經驗，梳理短板弱項，為航空母艦履行任務做好安全保障。

探尋戰力增長點

艦上人員也在艦島飛行計劃調度室內，開展模擬艦載機收放的調度協同配合演練。等比例縮小的山東號飛行甲板平面圖，配合多種飛機模型和代表飛機不同狀態的小零件，輔助指揮員綜合甲板、機庫等多個戰位人員通報的消息，指導調度狹小的飛行甲板上數十架戰機在短時間內完成起降、維護、掛彈、加油等作業。指揮官表示，今年會加強航空保障應急處置等科目訓練，有計劃地開展實戰演訓，探尋航空母艦戰鬥力新的增長點。