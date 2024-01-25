拜登擬頒行政命令 禁敵方取美國人資料

【本報綜合報道】中美角力持續，美國傳媒周二報道，拜登政府準備一項行政命令，防止外國敵對勢力獲取有關美國人和美國政府關聯人士高度敏感的個人數據。行政命令內容可能再調整，白宮尚未作出最後決定；白宮國家安全委員會拒絕置評。

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該項命令草案重點，關注外國對手透過合法手段獲取美國人高度敏感個人數據的方式，個人數據包括遺傳訊息和位置訊息，而且包括透過第三方供應商協議、就業協議或投資協議等中介獲取的訊息。由相關國家擁有、控制或營運的組織，通常有義務在政府提出要求時將此類數據交給政府。惟報道所引述的文件，未說明美國所指的外國敵手是指誰。